В Амстердаме на станции метро произошел взрыв

На одной из станций метрополитена в Амстердаме произошел взрыв. Из-за сильного повреждения станции, она не может использоваться на данный момент.

Во взрыве подозреваются двое преступников, которые сейчас находятся в бегах.

По предварительным данным, цель преступников - банкомат.

Расследование продолжается.

Напомним, столкновение двух пустых поездов произошло в ночь на понедельник в метро Гонконга, машинисты пострадали.



