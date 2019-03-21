В Амстердаме на станции метро произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Амстердаме из-за сильного повреждения от взрыва, закрыта одна станция метро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт метро Амстердама.
На одной из станций метрополитена в Амстердаме произошел взрыв. Из-за сильного повреждения станции, она не может использоваться на данный момент.
Во взрыве подозреваются двое преступников, которые сейчас находятся в бегах.
По предварительным данным, цель преступников - банкомат.
Расследование продолжается.
Напомним, столкновение двух пустых поездов произошло в ночь на понедельник в метро Гонконга, машинисты пострадали.