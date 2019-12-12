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В АМКУ прокоментували “оплату” від Микитася

В АМКУ прокоментували “оплату” від Микитася

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Антимонопольному комітеті України повідомили УНН, звідки у переписці забудовника Максима Микитися могла взятися згадка про “оплату АМКУ”.

В АМКУ нагадали, що в 2019 році проводили розслідування щодо кількох публічних закупівель, в яких брали участь компанії корпорації “Укрбуд” з орбіти Микитася.

"За результатами цих справ:
— 7 травня ТОВ “Північно-український будівельний альянс” та ТОВ “Спецбуд-Плюс” було визнано винними у змові на торгах із будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі Києва. На компанії накладено штраф на загальну суму 149 млн 930 тис. грн.

— 19 червня за спотворення результатів торгів з реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський міст) на ТОВ “Північно-український будівельний альянс” та ТОВ “Спецбуд-Плюс” накладено штраф у розмірі 112 млн грн“, — розповіли у Комітеті, додавши, що в обох випадках на компанії було накладено максимальні за розмірами штрафи за викриті порушення.

В АМКУ додали, що винесені рішення позбавляють зазначені компанії права брати участь в публічних закупівлях впродовж трьох років.

Компанії корпорації намагалися оскаржити рішення Комітету у судах. Господарський суд частково задовольнив їх клопотання. Однак апеляційна інстанція скасувала винесені судом першої інстанції ухвали, підтримавши позицію Комітету.

Тож, сьогодні компанії-порушники не мають права брати участь в держзакупівлях, поінформували в АМКУ.

“Отже, єдиним контекстом для згадки разом АМКУ та пана Микитася є максимально можливі покарання, накладені Комітетом за порушення законодавства про захист економічної конкуренції”, — вважають у Комітеті.

Нагадаємо, днями пранкер Джокер опублікував в своєму Telegram-каналі листування нібито між забудовником Максимом Микитасем та гендиректором “Укрбуду” Олегом Майбородою.

У листуванні зокрема згадуються витрати на вибори, придбання позашляховика Lamborghini і оплата 100 тис. (ймовірно, доларів) АМКУ.

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