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У злитому листуванні Джокера спливла "оплата" АМКУ від Микитася

У злитому листуванні Джокера спливла "оплата" АМКУ від Микитася

Київ • УНН

 • 16981 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Пранкер Джокер опублікував в своєму Telegram-каналі листування нібито між забудовником Максимом Микитасем з гендиректором "Укрбуду" Олегом Майбородою, повідомляє УНН.

"Зайшов в переписку скандального київського забудовника Максима Микитася з гендиректором Укрбуду Майбородою. Дізнався багато про життя младо-олігарха, про гроші, будинки, машини, мільйони, петітні вибори і банківські рахунки. Буде цікаво і дуже кримінально", - написав Джокер.

У листуванні зокрема згадуються витрати на вибори, придбання позашляховика Lamborghini і оплата 100 тис. (ймовірно, доларів) АМКУ.

УНН направив запит в АМКУ з проханням підтвердити або спростувати отримання грошей від забудовника.

Нагадаємо, Микитасю оголошено підозру в заволодінні чужим майном, а саме нерухомістю Нацгвардії України.

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