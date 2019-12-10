У злитому листуванні Джокера спливла "оплата" АМКУ від Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Пранкер Джокер опублікував в своєму Telegram-каналі листування нібито між забудовником Максимом Микитасем з гендиректором "Укрбуду" Олегом Майбородою, повідомляє УНН.
"Зайшов в переписку скандального київського забудовника Максима Микитася з гендиректором Укрбуду Майбородою. Дізнався багато про життя младо-олігарха, про гроші, будинки, машини, мільйони, петітні вибори і банківські рахунки. Буде цікаво і дуже кримінально", - написав Джокер.
У листуванні зокрема згадуються витрати на вибори, придбання позашляховика Lamborghini і оплата 100 тис. (ймовірно, доларів) АМКУ.
УНН направив запит в АМКУ з проханням підтвердити або спростувати отримання грошей від забудовника.
Нагадаємо, Микитасю оголошено підозру в заволодінні чужим майном, а саме нерухомістю Нацгвардії України.