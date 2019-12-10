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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102849 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 71701 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102887 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115715 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146239 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В слитых переписках Джокера всплыла “оплата” АМКУ от Микитася

В слитых переписках Джокера всплыла “оплата” АМКУ от Микитася

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Пранкер Джокер опубликовал в своём Telegram-канале переписку якобы между застройщиком Максимом Микитасем с гендиректором “Укрбуда” Олегом Майбородой, сообщает УНН.

“Зашёл в переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с гендиректором Укрбуда Майбородой. Узнал много о жизни младо-олигарха, о деньгах, домах, машинах, миллионах, петитных выборах и банковских счетах. Будет интересно и очень криминально”, — написал Джокер.

В переписке в частности упоминаются траты на выборы, покупку внедорожника Lamborghini и оплату 100 000 (вероятно, долларов) АМКУ.

УНН направил запрос в АМКУ с просьбой подтвердить или опровергнуть получение денег от застройщика.

Напомним, Микитасю объявлено подозрение в завладении чужим имуществом, а именно недвижимостью Нацгвардии Украины.

Украинские Национальные Новости

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