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В АМКУ прокомментировали "оплату" от Микитася

В АМКУ прокомментировали "оплату" от Микитася

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Антимонопольном комитете Украины УНН сообщили, откуда в переписке застройщика Максима Микитися могло взяться упоминание об "оплате АМКУ".

В АМКУ напомнили, что в 2019 году проводили расследование в отношении нескольких публичных закупок, в которых принимали участие компании корпорации "Укрбуд" с орбиты Микитася.

"По результатам этих дел:
- 7 мая ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" были признаны виновными в сговоре на торгах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова и реконструкции гимназии № 59 имени А.М. Бойченко в Голосеевском районе Киева. На компании наложен штраф на общую сумму 149 млн 930 тыс. грн.

- 19 июня за искажение результатов торгов по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский мост) на ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" наложен штраф в размере 112 млн грн", - рассказали в Комитете, добавив, что в обоих случаях на компании были наложены максимальные по размерам штрафы за разоблаченные нарушения.

В АМКУ добавили, что вынесенные решения лишают указанные компании права участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

Компании корпорации пытались обжаловать решение Комитета в судах. Хозяйственный суд частично удовлетворил их ходатайство. Однако апелляционная инстанция отменила вынесенные судом первой инстанции решения, поддержав позицию Комитета.

Поэтому, сегодня компании-нарушители не имеют права участвовать в госзакупках, сообщили в АМКУ.

"Итак, единственным контекстом для упоминания вместе АМКУ и господина Микитась являются максимально возможные наказания, наложенные Комитетом за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции", - считают в Комитете.

Напомним, на днях пранкер Джокер опубликовал в своем Telegram-канале переписку якобы между застройщиком Максимом Микитасем и гендиректором "Укрстроя" Олегом Майбородой.

В переписке в частности упоминаются расходы на выборы, приобретение внедорожника Lamborghini и оплата 100 тыс. (вероятно, долларов) АМКУ.

Украинские Национальные Новости

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