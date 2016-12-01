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В АМКУ назвали імпортерів винними в високих цінах на ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Знижки, які отримують українські дистриб'ютори від іноземних фармпостачальників, не сприяють зниженню цін на препарати для кінцевого споживача. Про це йдеться в оприлюдненому звіті АМКУ за результатами дослідження фармринків у 2014 році - першій половині 2016 року, передає УНН.

В АМКУ назвали імпортерів винними в високих цінах на ліки

Згідно із документом, на сьогодні існує низка випадків, коли постачальники надають українським дистриб'юторам додаткові знижки на лікарські засоби, які реалізуються через процедуру держзакупівель, однак згодом дистриб'ютори продають препарати за цінами не вище їх реалізації в аптечних мережах.

За даними АМКУ, за півтора року в період від січня 2014 по червень 2015 рр. середній рівень цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання зріс більш ніж на 75%.

Водночас, у АМКУ зауважують, що надання іноземними постачальниками знижок українським дистриб'юторам є інструментом встановлення контролю та уникнення державного врегулювання поділу ринку.

При цьому українські дистриб'ютори свідомо погоджуються на умови імпортерів, що призводить до обмеження конкуренції на ринку лікарських засобів.

Також, згідно із документом АМКУ, часто у своїх угодах з українськими дистриб’юторами іноземні виробники або їх представники-імпортери встановлюють такі умови, як: заборона на вивіз лікарських засобів за межі України; зобов'язання перешкоджати третім особам у вивозі товару за межі України; зобов’язання надавати звіти та запровадження умов оплати, що забезпечують контроль фармацевтичної компанії за товаропотоками на ринках лікарських засобів України.

"Враховуючи зазначене, Комітет кваліфікує такі дії як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Згідно з оцінкою Комітету, розгляд цих справ сприяє посиленню конкуренції на ринку в результаті усунення необґрунтованого обмеження паралельного імпорту, недопущення необґрунтованого підвищення цін", - резюмували у АМКУ.

Нагадаємо, у 2015 обсяг імпорту лікарських препаратів в Україну скоротився вдвічі.

Також нагадаємо, В.Гройсман пообіцяв справедливі ціни на ліки з січня 2017 року.

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