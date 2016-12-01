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В АМКУ назвали импортеров виновными в высоких ценах на лекарства

Киев • УНН

 • 2083 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Скидки, которые получают украинские дистрибьюторы от иностранных фармпоставщиков, не способствуют снижению цен на препараты для конечного потребителя. Об этом говорится в обнародованном отчете АМКУ по результатам исследования фармрынков в 2014 - первой половине 2016 гг., передает УНН.

В АМКУ назвали импортеров виновными в высоких ценах на лекарства

Согласно документу, на сегодня существует ряд случаев, когда поставщики предоставляют украинским дистрибьюторам дополнительные скидки на лекарственные средства, реализуемые через процедуру госзакупок, однако впоследствии дистрибьюторы продают препараты по ценам не выше их реализации в аптечных сетях.

По данным АМКУ, за полтора года в период с января 2014 по июнь 2015 гг. средний уровень цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование вырос более чем на 75%.

В то же время, в АМКУ отмечают, что предоставление иностранными поставщиками скидок украинским дистрибьюторам является инструментом установления контроля и предотвращения государственного урегулирования разделения рынка.

При этом украинские дистрибьюторы сознательно соглашаются на условия импортеров, что приводит к ограничению конкуренции на рынке лекарственных средств.

При этом, согласно документу АМКУ, часто в своих сделках с украинскими дистрибьюторами иностранные производители или их представители-импортеры устанавливают такие условия, как: запрет на вывоз лекарственных средств за пределы Украины; обязательства препятствовать третьим лицам в вывозе товара за пределы Украины; обязательства предоставлять отчеты и внедрение условий оплаты, которые обеспечивают контроль фармацевтической компании за товаропотоками на рынках лекарственных средств Украины.

"Учитывая указанное, Комитет квалифицирует такие действия как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренное пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий. Согласно оценке Комитета, рассмотрение этих дел способствует усилению конкуренции на рынке в результате устранения необоснованного ограничения параллельного импорта, недопущения необоснованного повышения цен", - резюмировали в АМКУ.

Напомним, в 2015 году объем импорта лекарственных препаратов в Украине сократился вдвое.

Также напомним, В.Гройсман пообещал справедливые цены на лекарства с января 2017 года.

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