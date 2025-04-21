В американському аеропорту Орландо загорівся двигун пасажирського літака Delta: що відомо

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 18009 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
14:32 • 54763 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 36020 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 34350 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 36493 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 28714 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 24080 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 64478 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 39047 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53124 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.5м/с
46%
749 мм
Популярнi новини

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50563 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

21 квітня, 10:09 • 57187 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 34769 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26510 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31179 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31449 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

14:32 • 54778 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26782 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 35043 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 64486 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Піт Хегсетх

Бріджит А. Брінк

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 14138 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 15733 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 14862 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50752 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 53124 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

Airbus A330

The New York Times

В американському аеропорту Орландо загорівся двигун пасажирського літака Delta: що відомо

Київ • УНН

 • 3754 перегляди

У міжнародному аеропорту Орландо загорівся двигун літака Delta на злітній смузі перед вильотом. Близько 300 людей на борту евакуйовано аварійними гірками, постраждалих немає.

В американському аеропорту Орландо загорівся двигун пасажирського літака Delta: що відомо

Пасажирський літак Delta загорівся на злітній смузі в міжнародному аеропорту Орландо США. Пасажирам довелося евакуюватися через аварійні гірки. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS.

Пасажирський літак Delta загорівся на злітній дорозі в міжнародному аеропорту Орландо. Пасажирам довелося евакуюватися через аварійні гірки 

- повідомило Федеральне авіаційне управління в понеділок, 21 квітня.

Рейс, який прямував до Атланти, мав вилетіти близько 11:15 за місцевим часом у понеділок, але у літака раптово загорівся двигун.

"Пожежу було локалізовано та ліквідовано", - сказав речник аеропорту Орландо, додавши, що на місці працюють пожежні бригади. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило.

За даними Delta, на борту літака Airbus 330 перебували 282 пасажири, 10 бортпровідників і два пілоти. Авіакомпанія повідомила, що екіпаж літака евакуював пасажирів, коли помітив полум'я у вихлопній трубі одного з двох головних двигунів літака. Пасажири повернулися до будівлі термінала.

Компанія перевізника запевнила, що залучить додаткові літаки, щоб допомогти пасажирам вирушити до пункту їхнього призначення.

"Ми цінуємо співпрацю наших клієнтів і просимо вибачення за досвід. Немає нічого важливішого за безпеку, і команди Delta працюватимуть над тим, щоб якнайшвидше доставити наших клієнтів у кінцевий пункт призначення", - йдеться в заяві авіакомпанії.

FAA заявило, що розслідуватиме інцидент, а Delta повідомила, що групи технічного обслуговування оглянуть літак.

Додатково

У лютому 21 людина отримала поранення після того, як літак Delta перекинувся догори дриґом під час посадки в міжнародному аеропорту Торонто Пірсона. Пізніше всіх постраждалих пасажирів виписали з лікарні. У січні кілька людей отримали поранення після того, як літак цієї ж авіакомпанії перервав свій зліт у міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланти, що змусило близько 200 пасажирів евакуюватися з літака через аварійні гірки.

У Белізі чоловік викрав літак і поранив ножем трьох людей на борту: його застрелив один із травмованих пасажирів18.04.25, 14:39 • 6227 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Airbus A330
Федеральне управління цивільної авіації
Сполучені Штати
Brent
$66.50
Bitcoin
$86,807.40
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,437.11
Ethereum
$1,569.85