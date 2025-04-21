В американському аеропорту Орландо загорівся двигун пасажирського літака Delta: що відомо

Пасажирський літак Delta загорівся на злітній смузі в міжнародному аеропорту Орландо США. Пасажирам довелося евакуюватися через аварійні гірки. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS.

Пасажирський літак Delta загорівся на злітній дорозі в міжнародному аеропорту Орландо. Пасажирам довелося евакуюватися через аварійні гірки - повідомило Федеральне авіаційне управління в понеділок, 21 квітня.

Рейс, який прямував до Атланти, мав вилетіти близько 11:15 за місцевим часом у понеділок, але у літака раптово загорівся двигун.

"Пожежу було локалізовано та ліквідовано", - сказав речник аеропорту Орландо, додавши, що на місці працюють пожежні бригади. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило.

За даними Delta, на борту літака Airbus 330 перебували 282 пасажири, 10 бортпровідників і два пілоти. Авіакомпанія повідомила, що екіпаж літака евакуював пасажирів, коли помітив полум'я у вихлопній трубі одного з двох головних двигунів літака. Пасажири повернулися до будівлі термінала.

Компанія перевізника запевнила, що залучить додаткові літаки, щоб допомогти пасажирам вирушити до пункту їхнього призначення.

"Ми цінуємо співпрацю наших клієнтів і просимо вибачення за досвід. Немає нічого важливішого за безпеку, і команди Delta працюватимуть над тим, щоб якнайшвидше доставити наших клієнтів у кінцевий пункт призначення", - йдеться в заяві авіакомпанії.

FAA заявило, що розслідуватиме інцидент, а Delta повідомила, що групи технічного обслуговування оглянуть літак.

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У лютому 21 людина отримала поранення після того, як літак Delta перекинувся догори дриґом під час посадки в міжнародному аеропорту Торонто Пірсона. Пізніше всіх постраждалих пасажирів виписали з лікарні. У січні кілька людей отримали поранення після того, як літак цієї ж авіакомпанії перервав свій зліт у міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланти, що змусило близько 200 пасажирів евакуюватися з літака через аварійні гірки.

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