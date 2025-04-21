В американском аэропорту Орландо загорелся двигатель пассажирского самолета Delta: что известно

Пассажирский самолет Delta загорелся на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Орландо США. Пассажирам пришлось эвакуироваться по аварийным горкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Пассажирский самолет Delta загорелся на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Орландо. Пассажирам пришлось эвакуироваться по аварийным горкам - сообщило Федеральное авиационное управление в понедельник, 21 апреля.

Рейс, направлявшийся в Атланту, должен был вылететь около 11:15 по местному времени в понедельник, но у самолета внезапно загорелся двигатель.

"Пожар был локализован и ликвидирован", - сказал представитель аэропорта Орландо, добавив, что на месте работают пожарные бригады. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.

По данным Delta, на борту самолета Airbus 330 находились 282 пассажира, 10 бортпроводников и два пилота. Авиакомпания сообщила, что экипаж самолета эвакуировал пассажиров, когда заметил пламя в выхлопной трубе одного из двух главных двигателей самолета. Пассажиры вернулись в здание терминала.

Компания-перевозчик заверила, что привлечет дополнительные самолеты, чтобы помочь пассажирам отправиться к пункту назначения.

"Мы ценим сотрудничество наших клиентов и приносим извинения за произошедшее. Нет ничего важнее безопасности, и команды Delta будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить наших клиентов в конечный пункт назначения", - говорится в заявлении авиакомпании.

FAA заявило, что расследует инцидент, а Delta сообщила, что группы технического обслуживания осмотрят самолет.

Дополнительно

В феврале 21 человек получил ранения после того, как самолет Delta перевернулся вверх дном при посадке в международном аэропорту Торонто Пирсона. Позже всех пострадавших пассажиров выписали из больницы. В январе несколько человек получили ранения после того, как самолет этой же авиакомпании прервал свой взлет в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты, что вынудило около 200 пассажиров эвакуироваться с самолета по аварийным горкам.

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