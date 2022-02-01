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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 45235 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

В американському коледжі Вірджинії сталась стрілянина

В американському коледжі Вірджинії сталась стрілянина

Київ • УНН

 • 16489 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. В кампусі коледжу міста Бріджуотер, що знаходиться в штаті Вірджинія сталася стрілянина. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Деталі

Місто Бріджуотер опублікувало попередження про надзвичайну ситуацію. Міська влада просить людей уникати відвідування коледжу та прилеглих до нього територій до подальшого повідомлення.

Поліція взяла підозрюваного стрілка під варту.

Наразі про жертв трагедії не відомо.

Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін повідомив: "Мене поінформували про ситуацію у коледжі Бріджуотер. Стрілок перебуває під вартою, а поліція штату та місцева поліція перебувають на місці події. Я продовжуватиму стежити за ситуацією спільно з правоохоронними органами".

На місце події також також прямують агенти ФБР.

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