В американському коледжі Вірджинії сталась стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В кампусі коледжу міста Бріджуотер, що знаходиться в штаті Вірджинія сталася стрілянина. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.
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Місто Бріджуотер опублікувало попередження про надзвичайну ситуацію. Міська влада просить людей уникати відвідування коледжу та прилеглих до нього територій до подальшого повідомлення.
Поліція взяла підозрюваного стрілка під варту.
Наразі про жертв трагедії не відомо.
Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін повідомив: "Мене поінформували про ситуацію у коледжі Бріджуотер. Стрілок перебуває під вартою, а поліція штату та місцева поліція перебувають на місці події. Я продовжуватиму стежити за ситуацією спільно з правоохоронними органами".
На місце події також також прямують агенти ФБР.