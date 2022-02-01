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15 марта, 19:03 • 105861 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141248 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122139 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115747 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104146 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101141 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91671 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В американском колледже Вирджинии произошла стрельба

В американском колледже Вирджинии произошла стрельба

Киев • УНН

 • 16480 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В кампусе колледжа города Бриджуотер, что находится в штате Вирджиния произошла стрельба. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

Город Бриджуотер опубликовал предупреждение о чрезвычайной ситуации. Городские власти просят людей избегать посещения колледжа и прилегающих к нему территорий до дальнейшего уведомления.

Полиция взяла подозреваемого стрелка под стражу.

Пока о жертвах трагедии не известно.

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин сообщил: "Меня проинформировали о ситуации в колледже Бриджуотер. Стрелок находится под стражей, а полиция штата и местная полиция находятся на месте происшествия. Я буду продолжать следить за ситуацией совместно с правоохранительными органами".

На место происшествия также следуют агенты ФБР.

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