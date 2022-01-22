В афганському місті Герат стався вибух, загинуло щонайменше шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У суботу в західному афганському місті Герат стався вибух у мікроавтобусі, внаслідок якого загинули щонайменше шестеро людей. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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Командир Герата Мавлаві Ансарі повідомив, що дев'ятеро людей отримали поранення. Причина вибуху поки що невідома.
Представник охорони здоров'я в Гераті, повідомив, що вибух прогримів в невеликому фургоні, який використовується для громадського транспорту, одразу після 18:00 за місцевим часом, і що троє поранених перебувають у важкому стані.
Додамо
З того часу, як у серпні до влади прийшли таліби, в Афганістані відбулася серія вибухів та нападів, відповідальність за деякі з них взяла на себе "Ісламська держава".
Атаки посилили проблеми безпеки нової адміністрації, оскільки країна занурюється в економічну кризу.