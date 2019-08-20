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В Афганістані десятки людей поранені у вибухах у День незалежності країни

В Афганістані десятки людей поранені у вибухах у День незалежності країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Десятки людей були поранені внаслідок низки вибухів на сході Афганістану, що сталися в день 100-річчя незалежності країни 19 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, в місті Джалалабаді, центрі провінції Нанґаргар, були поранені принаймні 52 людини внаслідок десяти вибухів, влаштованих у час, коли люди йшли на святкування — такі дані наводять в апараті губернатора провінції. Інші джерела говорять і про 66 потерпілих.

За словами місцевих посадовців, більшість зазнала лише незначних поранень, і після надання допомоги людей відпустили з лікарень.

Відповідальності за вибухи в Джалалабаді ніхто на себе ще не брав. У провінції Нанґаргар активно діють і рух “Талібан”, і місцевий відділок угруповання “Ісламська держава”.

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Крім того, ще принаймні шість людей, учасників святкувань, потерпіли через мінометний обстріл у Мехтарламі, центрі сусідньої провінції Лагман.

Напередодні, ввечері 17 серпня, принаймні 63 людини загинули і близько 200 були поранені внаслідок вибуху на весіллі у столиці Кабулі. За той напад узяв відповідальність місцевий відділок “Ісламської держави”.

Президент Афганістану Ашраф Гані після того нападу заявив, що країна помститься за “кожну краплю крові цивільних людей”, і пообіцяв знищити всі прихистки “Ісламської держави”. А державний секретар США Майк Помпео у вітальному посланні до 100-річчя незалежності Афганістану від влади Британії назвав напад у Кабулі злочином проти людяності.

За даними ООН, за останній десяток років в Афганістані загинули понад 32 тисячі цивільних.

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