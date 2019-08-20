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В Афганистане десятки людей ранены во взрывах в День независимости страны

В Афганистане десятки людей ранены во взрывах в День независимости страны

Киев  •  УНН

 • 8658 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Десятки людей были ранены в результате серии взрывов на востоке Афганистана, произошедших в день 100-летия независимости страны 19 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В частности, в городе Джалалабаде, центре провинции Нангаргар, были ранены по крайней мере 52 человека в результате десяти взрывов, устроенных во время, когда люди шли на празднование — такие данные приводят в аппарате губернатора провинции. Другие источники говорят и о 66 пострадавших.

По словам местных чиновников, большинство претерпела лишь незначительные ранения и после оказания помощи людей отпустили из больницы.

Ответственность за взрывы в Джалалабаде никто на себя еще не брал. В провинции Нангаргар активно действуют и движение “Талибан”, и местный участок группировки “Исламское государство”.

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Кроме того, еще как минимум шесть человек, участников торжеств, пострадавших из-за минометного обстрела в Мехтарлами, центре соседней провинции Лагман.

Накануне, вечером 17 августа, по крайней мере 63 человека погибли и около 200 были ранены в результате взрыва на свадьбе в столице Кабуле. За то нападение взял ответственность местный участок “Исламского государства”.

Президент Афганистана Ашраф Гани после того нападения заявил, что страна отомстит за “каждую каплю крови гражданских людей”, и пообещал уничтожить все убежища “Исламского государства”. А государственный секретарь США Майк Помпео в приветственном послании к 100-летию независимости Афганистана от власти Британии назвал нападение в Кабуле преступлением против человечности.

По данным ООН, за последний десяток лет в Афганистане погибли более 32 тысяч гражданских.

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