В аеропорту Будапешта стався витік радіоактивної речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Термінал 2B міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті був закритий із 19.30 до 22.30 за місцевим часом через перегрів контейнера з ізотопами. За словами представника відомства з надзвичайних ситуацій Мартона Хайду, припинення роботи терміналу було необхідне для вивчення наслідків того, що сталося, інформує УНН.
За три години фахівці з'ясували, що ніякої загрози для пасажирів контейнер не уявляв. У результаті НП був припинений виліт восьми рейсів, повідомляє агентство Reuters. При цьому офіційного повідомлення, на якому саме літаку контейнер доставили в угорську столицю, не надходило.
При цьому угорське агентство MTI повідомило, що літак Turkish Airlines прилетів зі Стамбула, а в контейнері містився іридій-192, який угорська компанія Izotop Intezet Kft замовила з російського міста Димитровград.
Іридій - важкий метал, який видобувається в декількох країнах світу, в тому числі і в Росії. Він може використовуватися в енергетиці, в автомобілебудуванні. Існують і радіоактивні ізотопи іридію, отримані штучним шляхом.
За даними порталу Index.hu, інцидент стався в міжнародному терміналі 2B, із речовиною могли стикнутися три людини. Термінал був закритий, про що повідомлялося на сайті аеропорту, проте пізніше його робота була відновлена.
“Термінал знову відкритий за рішенням Управління по боротьбі зі стихійними лихами. Рух буде відновлено найближчим часом”, — йдеться в повідомленні на сторінці повітряної гавані.