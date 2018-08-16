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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В аэропорту Будапешта произошла утечка радиоактивного вещества

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19.30 до 22.30 по местному времени из-за перегрева контейнера с изотопами. По словам представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартона Хайду, прекращение работы терминала было необходимо для изучения последствий случившегося, передает УНН.

В аэропорту Будапешта произошла утечка радиоактивного вещества

За 3 часа специалисты выяснили, что никакой угрозы для пассажиров контейнер не представлял. В результате ЧП был приостановлен вылет восьми рейсов, сообщает агентство Reuters. При этом официального сообщения, на каком именно самолете контейнер доставили в венгерскую столицу, не поступало.

При этом венгерское агентство MTI сообщило, что самолет Turkish Airlines прилетел из Стамбула, а в контейнере находился иридий-192, который венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского города Димитровград.

Иридий — тяжелый металл, который добывается в нескольких странах мира, в том числе и в России. Он может использоваться в энергетике, в автомобилестроении. Существуют и радиоактивные изотопы иридия, полученные искусственным путем.

По данным портала Index.hu, инцидент произошел в международном терминале 2B, с веществом могли столкнуться три человека. Терминал был закрыт, о чем сообщалось на сайте аэропорта, однако позже его работа была восстановлена.

“Терминал вновь открыт по решению Управления по борьбе со стихийными бедствиями. Движение будет восстановлено в ближайшее время”, — говорится в сообщении на странице воздушной гавани.

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