В аеропорту “Бориспіль” пройдуть фінальні спільні навчання Нацполіції та прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопад. УНН. В аеропорту “Бориспіль” відбудеться фінальна фаза спільних навчань підрозділу особливого призначення “Корд” Національної поліції та мобільного прикордонного загону ДПСУ “Дозор”. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає кореспондент УНН.
“Зараз в аеропорту „Бориспіль“ відбудеться фінальна фаза спільних навчань підрозділу особливого призначення „Корд“ Національної поліції та мобільного прикордонного загону ДПСУ”, — зазначив О.Слободян.
О.Слободян додав, що у ході тренувань підрозділи “Корд” Нацполіції та спецпідрозділ “Дозор” ДПСУ проведуть операцію по затриманню злочинної організації та збереженню додаткових доказів, що можуть бути використані для судового переслідування.
Він також наголосив на тому, що такі навчання є принципово новим кроком в організації взаємодії силових відомств і можливістю налагодження тісної співпраці для вдосконалення політики України у сфері безпеки.