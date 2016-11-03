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15 марта, 19:03 • 115313 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166885 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138131 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В аэропорту "Борисполь" пройдут финальные совместные учения Нацполиции и пограничников

В аэропорту "Борисполь" пройдут финальные совместные учения Нацполиции и пограничников

Киев • УНН

 • 8389 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В аэропорту "Борисполь" состоится финальная фаза совместных учений подразделения особого назначения "КОВД" Национальной полиции и мобильного пограничного отряда ГПСУ "Дозор". Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает корреспондент УНН.

"Сейчас в аэропорту "Борисполь" состоится финальная фаза совместных учений подразделения особого назначения "КОВД" Национальной полиции и мобильного пограничного отряда ГПСУ", - отметил О.Слободян.

О.Слободян добавил, что в ходе тренировок подразделение "КОВД" Нацполиции и спецподразделение "Дозор" ГПСУ проведут операцию по задержанию преступной организации и сохранению дополнительных доказательств, которые могут быть использованы для судебного преследования.

Он также отметил, что такие учения являются принципиально новым шагом в организации взаимодействия силовых ведомств и возможностью налаживания тесного сотрудничества для совершенствования политики Украины в сфере безопасности.

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