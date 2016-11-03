В аэропорту "Борисполь" пройдут финальные совместные учения Нацполиции и пограничников

"Сейчас в аэропорту "Борисполь" состоится финальная фаза совместных учений подразделения особого назначения "КОВД" Национальной полиции и мобильного пограничного отряда ГПСУ", - отметил О.Слободян.

О.Слободян добавил, что в ходе тренировок подразделение "КОВД" Нацполиции и спецподразделение "Дозор" ГПСУ проведут операцию по задержанию преступной организации и сохранению дополнительных доказательств, которые могут быть использованы для судебного преследования.

Он также отметил, что такие учения являются принципиально новым шагом в организации взаимодействия силовых ведомств и возможностью налаживания тесного сотрудничества для совершенствования политики Украины в сфере безопасности.