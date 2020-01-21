В аеропорту Амстердама затримали українця: підозрюють у жорстокому поводженні з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Королівська військова поліція Нідерландів вранці в суботу, 18 січня, в амстердамському аеропорту Схіпхол затримала громадянина України за підозрою в жорстокому поводженні з дитиною. Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції, передає УНН.
"Сьогодні вранці в аеропорту Схіпхол королівська військова поліція Нідерландів заарештувала чоловіка за напад на свою дочку. 47-річний чоловік з України підозрюється в жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був заарештований після прибуття літака з Бразилії", - йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що після втручання екіпажу і сторонніх осіб про дівчинку подбали члени екіпажу. Батько був заарештований нідерландської поліцією після прибуття в аеропорт Схіпхол для подальшого розслідування. Трирічний дитина була передана до Ради по захисту дітей.
Як повідомлялося в УНН, в Луганській області засудили батька і мачуху за жорстоке поводження з малолітнім сином.