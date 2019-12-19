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В Луганской области осудили отца и мачеху за жестокое обращение с малолетним сыном

В Луганской области осудили отца и мачеху за жестокое обращение с малолетним сыном

Киев  •  УНН

 • 13894 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Луганской области суд приговорил отца и мачеху до 2 и 4 годам лишения свободы за жестокое обращение с малолетним ребенком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"По результатам судебного рассмотрения при поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Новоайдарского отдела Северодонецкой местной прокуратуры суд признал двух человек - отца и мачеху виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 126-1 (домашнее насилие), кроме того, женщина обвинялась в совершении преступления по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы малолетнего) УК Украины, и приговорил к 2 и 4 годам лишения свободы соответственно", - говорится в сообщении.

Также, за жестокое обращение с мальчиком, угрозу его жизни и здоровью, решением суда оба родных родителей ребенка лишили родительских прав. Сейчас ребенок находится под опекой родной тети.

"По материалам следствия, мачеха за плохое, по ее словам, поведение 6-летнего мальчика неоднократно привязывала его металлической цепью к двери и при этом наносила телесные повреждения. Также установлено, что родной отец не только не реагировал на противоправное поведение жены, а и сам бил сына, пытаясь таким образом его перевоспитать", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в связи с пребыванием на их содержании малолетних детей, мужчина освобожден от отбывания наказания с испытанием на срок 2 года, женщину - с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе.

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