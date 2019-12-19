На Луганщині засудили батька та мачуху за жорстоке поводження з малолітнім сином

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Луганській області суд засудив батька та мачуху до 2 та 4 років позбавлення волі за жорстоке поводження з малолітньою дитиною. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.