На Луганщині засудили батька та мачуху за жорстоке поводження з малолітнім сином
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Луганській області суд засудив батька та мачуху до 2 та 4 років позбавлення волі за жорстоке поводження з малолітньою дитиною. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За результатами судового розгляду при підтриманні публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури суд визнав двох осіб – батька та мачуху винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 126-1 (домашнє насильство); крім того, жінка обвинувачувалася у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі малолітнього) КК України, та засудив до 2 та 4 років позбавлення волі відповідно", - йдеться у повідомленні.
Також, за жорстоке поводження з хлопчиком, загрозу його життю та здоров’ю, рішенням суду обох рідних батьків дитини позбавлено батьківських прав. Наразі дитина перебуває під опікою рідної тітки.
"За матеріалами слідства, мачуха за погану, за її словами, поведінку 6-річного хлопчика неодноразово прив’язувала його металевим ланцюгом до дверей та при цьому наносила тілесні ушкодження. Також встановлено, що рідний батько не тільки не зважав на протиправну поведінку дружини, а й сам бив сина, намагаючись таким чином перевиховати", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, у зв’язку з перебуванням на їх утриманні малолітніх дітей, чоловіка звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням на строк 2 роки, жінку – з випробувальним терміном 3 роки.
Нагадаємо, в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі.