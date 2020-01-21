В аэропорту Амстердама задержали украинца: подозревают в жестоком обращении с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Королевская военная полиция Нидерландов утром в субботу, 18 января, в амстердамском аэропорту Схипхол задержала гражданина Украины по подозрению в жестоком обращении с ребенком. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции, передает УНН.
"Сегодня утром в аэропорту Схипхол королевская военная полиция Нидерландов арестовала мужчину за нападение на свою дочь. 47-летний мужчина из Украины подозревается в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был арестован по прибытии самолета из Бразилии", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что после вмешательства экипажа и посторонних лиц о девочке позаботились члены экипажа. Отец был арестован нидерландской полицией по прибытию в аэропорт Схипхол для дальнейшего расследования. Трехлетний ребенок был передан в Совет по защите детей.
Как сообщалось в УНН, в Луганской области осудили отца и мачеху за жестокое обращение с малолетним сыном.