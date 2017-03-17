В.Аброськін: після інциденту з В.Парасюком поліцейські отримують погрози
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Заступник начальника Краматорського відділу НП у Донецькій області Андрій Друмов почав отримувати погрози. Про це повідомив начальник ГУ НП в області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
З його слів, відбулись збори особового складу донецької поліції.
"Я розповів про події останніх днів, зокрема про ганебну поведінку деяких народних депутатів України, про напади Володимира Парасюка на поліцейських, про погрози, що отримують наші співробітники на свою адресу та своїх родин через сумлінне виконання службових обов’язків. “Ти - дурак, а я недоторкана людина”, - віщав народний обранець заступнику начальника Краматорського ВП Андрію Друмову. Після опублікування “співчуваючими Парасюку” персональних даних в Інтернеті Андрій Друмов почав отримувати погрози", - повідомив він.
Нагадаємо, В.Аброськін закликав ГПУ притягти до відповідальності нардепа В.Парасюка.
Раніше поліція повідомила, що 14 березня на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади, серед яких був і нардеп В.Парасюк, та правоохоронцями сталася сутичка. Тоді постраждало семеро поліцейських.