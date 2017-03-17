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В.Аброськин: после инцидента с В.Парасюком полицейские получают угрозы

В.Аброськин: после инцидента с В.Парасюком полицейские получают угрозы

Киев • УНН

 • 8913 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Заместитель начальника Краматорского отдела НП в Донецкой области Андрей Друмов начал получать угрозы. Об этом сообщил начальник ГУ НП в области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

По его словам, состоялось собрание личного состава донецкой милиции.

"Я рассказал о событиях последних дней, в частности о позорном поведении некоторых народных депутатов Украины, о нападениях Владимира Парасюка на полицейских, об угрозах, которые получают наши сотрудники в свой адрес и своих семей за добросовестное выполнение служебных обязанностей." Ты - дурак, а я непрекосновенный человек ", - вещал народный избранник заместителю начальника Краматорского ОП Андрею Друмову. После опубликования " сочувствующими Парасюка " персональных данных в Интернете Андрей Друмов начал получать угрозы", - сообщил он.

Напомним, В.Аброськин призвал ГПУ привлечь к ответственности нардепа В.Парасюка .

Ранее полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семь полицейских.

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