У 2023 році в рф розпочнуться поставки модернізованих стратегічних ракетоносців у стройові частини - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. До пкс рф (повітряно-космічні сили рф) наступного року надійдуть нові стратегічні ракетоносці та ракетоносці-бомбардувальники. Зокрема, це будуть стратегічні ракетоносці Ту-95МСМ та ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3М. Про це повідомляє росЗМІ, інформує УНН.
Цитата
«З метою нарощування бойових можливостей дальньої авіації продовжується глибока модернізація основних типів наших бойових літаків до рівня Ту-160М, Ту-95МСМ та Ту-22М3М, а також відновлено виробництво авіакомплексу Ту-160 у варіанті Ту-160М. Наступного року перші такі літаки надійдуть до стройових частин», – заявив командувач дальньої авіації генерал-лейтенант сергій кобилаш.
Деталі
Він зазначив, що з метою нарощування бойових можливостей дальньої авіації продовжується глибока модернізація основних типів бойових літаків до рівня Ту-160М, Ту-95МСМ та Ту-22М3М.
Також, за його словами, відновлено виробництво авіакомплексу Ту-160 у варіанті Ту-160М. Наступного року перші такі літаки надійдуть до стройових частин.
Доповнення
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський диктатор володимир путін продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу.