Ужгородського суддю викрили у внесенні неправдивої інформації в е-декларацію

Так, в ході аналізу декларації одного із суддів Ужгородського міськрайонного суду виявлено факт внесення завідомо неправдивих відомостей до зазначеного документу. У зв’язку з чим слідчим відділом прокуратури області внесено відомості до ЄРДР за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Крім цього, раніше виявлено аналогічні порушення при подачі електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування одним із міських голів Закарпатської області.

Таким чином, станом на 20 січня 2017 року прокуратурою області виявлено два кримінальні правопорушення пов’язані із внесенням недостовірної інформації у електронні декларації.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, НАЗК схвалило проект плану заходів для безперебійного функціонування реєстру е-декларацій.