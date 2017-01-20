Ужгородского судью уличили во внесении ложной информации в электронную декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Судья Ужгородского горрайонного суда и один из градоначальников внесли недостоверную информацию в электронную декларацию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Так, в ходе анализа декларации одного из судей Ужгородского горрайонного суда выявлен факт внесения заведомо ложных сведений в указанный документ. В связи с чем следственным отделом прокуратуры области внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Кроме этого, ранее обнаружено аналогичные нарушения при подаче электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления одним из городских голов Закарпатской области.
Таким образом, по состоянию на 20 января 2017 года прокуратурой области выявлено два уголовных правонарушениях связанные с внесением недостоверной информации в электронные декларации.
Напомним, как сообщал УНН, НАПК одобрило проект плана мероприятий для бесперебойного функционирования реестра е-деклараций.