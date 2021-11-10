Уже дві країни ЄС не стануть закривати кордони для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кіпр та Естонія стали першими двома країнами Євросоюзу, які не стануть закривати кордони для українців, на тлі рішення ЄС про виключення України зі списку COVID-безпечних країн. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців”, — повідомив Кулеба у Twitter напередодні ввечері.
“Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію”, — додав голова МЗС сьогодні.
Деталі
Зі слів Кулеби, МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців.
Контекст
9 листопада ЄС вирішив виключити Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних із коронавірусом.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після вилучення України із “зеленого списку” ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це — рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС.
Можливість в’їзду українських громадян до ЄС у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки з’явилася 15 липня 2021 року.