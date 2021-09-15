Узбекистан відправив гуманітарну допомогу Афганістану

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Допомога включала продукти харчування, інші товари першої необхідності, ліки, одяг та взуття. Вона була передана у прикордонному місті Афганістан Хайратон.

Офіційний представник тимчасового уряду Афганістану, оголошений талібами, Забіхулла Муджахід, "від імені всього афганського народу", висловив глибоку вдячність Президенту Узбекистану Шавкату Мірзійоєву.

Нагадаємо

Вкінці серпня Міністерство закордонних справ Узбекистану заявило, що узбецько-афганський кордон залишається повністю закритим, а країна не збирається приймати біженців з Афганістану.

Сполучені Штати Америки евакуювали майже 500 афганських “солдатів і мирних жителів” з Узбекистану.