Узбекистан не буде відкривати кордон з Афганістаном і приймати біженців

Цитата

“З метою забезпечення безпеки, в даний час узбецько-афганський кордон повністю закритий і наземний перетин через КПП „Термез“ (Контрольно пропускний пункт — ред.) не здійснюється. У найближчій перспективі відкриття КПП „Термез“ на узбецько-афганському кордоні не планується. Будь-які спроби перетину кордону, незалежно від їхніх причин, будуть припинятися відповідно до законодавства Республіки Узбекистан”, — йдеться в повідомленні відомства.

Деталі

Повідомляється, що протягом останніх 12 днів Узбекистан посприяв ряду держав у здійсненні гуманітарних операцій з евакуації своїх громадян з Афганістану, які прибували в Узбекистан і відбували з Узбекистану виключно повітряним шляхом.

МЗС країни знову заявило, що Республіка не приймає афганських біженців на своїй території, однак сприяє у транзиті, що передбачав би їх суворо обмежене за часом перебування в країні.

Там підкреслили, що узбецька сторона твердо прихильна підтримці традиційно дружніх і добросусідських відносин з Афганістаном і принципам невтручання у внутрішні справи сусідньої країни.

Додамо

Україна посідає восьме місце за кількістю евакуйованих з Афганістану. За оновленими даними, наша країна евакуювала 700 осіб.



Тим часом, сьогодні, 31 серпня США завершили виведення своїх військ з Афганістану.

Бойовики “Талібану” спостерігали, як останні американські літаки зникали в небі над Афганістаном близько опівночі в понеділок, а потім вистрілили зі зброї в повітря, святкуючи перемогу.



Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.