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Узбекистан не будет открывать границу с Афганистаном и принимать беженцев

Узбекистан не будет открывать границу с Афганистаном и принимать беженцев

Киев  •  УНН

 • 15752 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что узбекско-афганская граница остается полностью закрытой, а страна не собирается принимать беженцев из Афганистана. Об этом сообщает МИД Узбекистана, передает УНН.

Цитата

“В целях обеспечения безопасности, в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП „Термез“ (Контрольно пропускной пункт — ред.) не осуществляется. В ближайшей перспективе открытие КПП „Термез“ на узбекско-афганской границе не планируется. Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении ведомства.

Детали

Сообщается, что в течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали в Узбекистан и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем.

МИД страны вновь заявил, что Республика не принимает афганских беженцев на своей территории, однако оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране.

Там подчеркнули, что узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны.

Добавим

Украина занимает восьмое место по количеству эвакуированных из Афганистана. По обновленным данным, наша страна эвакуировала 700 человек.

Тем временем, сегодня, 31 августа США завершили вывод своих войск из Афганистана.

Боевики “Талибана” наблюдали, как последние американские самолеты исчезали в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили из оружия в воздух, празднуя победу.

Контекст

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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