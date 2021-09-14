США евакуювали з Узбекистану майже 500 афганців

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США евакуювали 494 афганських “солдатів і цивільних” з аеропорту Термез (південь) за допомогою уряду Узбекистану. Евакуація була завершена 12-13 вересня. Прессекретар МЗС Узбекистану Юсуп Кабульянов підтвердив евакуацію, повідомивши, що “всі афганські біженці покинули територію Узбекистану”. Кількість людей він не уточнив.

Член американського посольства повідомив AFP у серпні, що близько 1500 афганців незаконно перетнули кордон між двома країнами після заволодіння в середині серпня містом Мазарі-і-Шаріф талібами, які почали проштовхувати свій шлях. у бік Кабула. Прагнучи зберегти відносини з талібами, Узбекистан здебільшого утримувався від заяв щодо кількості чи статусу біженців на його території.

Нагадаємо

Вкінці серпня Міністерство закордонних справ Узбекистану заявило, що узбецько-афганський кордон залишається повністю закритим, а країна не збирається приймати біженців з Афганістану.

Сполучені Штати оголосили про припинення прийому біженців з Афганістану на своїй території після кількох виявлених випадків захворювання на кір.