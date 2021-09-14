США эвакуировали из Узбекистана почти 500 афганцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки эвакуировали почти 500 афганских “солдат и мирных жителей” из Узбекистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
США эвакуировали 494 афганских “солдат и гражданских” из аэропорта Термез (юг) с помощью правительства Узбекистана. Эвакуация была завершена 12-13 сентября. Прессекретарь МИД Узбекистана Юсуп Кабульянов подтвердил эвакуацию, сообщив, что “все афганские беженцы покинули территорию Узбекистана”. Количество людей он не уточнил.
Член американского посольства сообщил AFP в августе, что около 1500 афганцев незаконно пересекли границу между двумя странами после завладения в середине августа городом Мазари и-Шариф талибами, которые начали проталкивать свой путь. в сторону Кабула. Стремясь сохранить отношения с талибами, Узбекистан основном воздерживался от заявлений по количеству или статуса беженцев на его территории.
Напомним
В конце августа Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что узбекско-афганскую граница остается полностью закрытая, а страна не собирается принимать беженцев из Афганистана.
Соединенные Штаты объявили о прекращении приема беженцев из Афганистана на своей территории после нескольких выявленных случаев заболевания корью.