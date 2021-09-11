США призупинили прийом афганських біженців через кір
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сполучені Штати оголосили про припинення прийому біженців з Афганістану на своїй території після кількох виявлених випадків захворювання на кір. Про це на брифінгу повідомила офіційний представник Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає УНН із посиланням на Reuters.
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“Рейси тимчасово припинені на прохання CDC (Центрів по контролю і профілактиці захворювань, це один з медичних регуляторів США. — ред.)”, — сказала вона.
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Тих біженців, у яких вже виявили захворювання, помістили на карантин, лікарі займаються визначенням кола їх контактів.
Біженці, евакуйовані з Афганістану, не відразу потрапляють в Сполучені Штати, спочатку їх розміщують в таборах в транзитних країнах.
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Так, 22 серпня президент США Джо Байден у розмові з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом згадав, що афганців, які прямують в США, розмістили на військових базах в Іспанії.