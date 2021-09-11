США приостановили прием афганских беженцев из-за кори
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Соединенные Штаты объявили о прекращении приема беженцев из Афганистана на своей территории после нескольких выявленных случаев заболевания корью. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Рейсы временно приостановлены по просьбе CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний, это один из медицинских регуляторов США. — ред.)”, — сказала она.
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Тех беженцев, у которых уже обнаружили заболевание, поместили на карантин, врачи занимаются определением круга их контактов.
Беженцы, эвакуированные из Афганистана, не сразу попадают в Соединенные Штаты, сначала их размещают в лагерях в транзитных странах.
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Так, 22 августа президент США Джо Байден в беседе с испанским премьер-министром Педро Санчесом вспомнил, что афганцев, следующих в США, разместили на военных базах в Испании.