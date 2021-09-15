Узбекистан отправил гуманитарную помощь Афганистану
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан, чтобы помочь афганскому народу преодолеть последствия пандемии COVID-19, а также предотвратить возможную гуманитарую и продовольственную катастрофу. Об этом сообщил МИД Узбекистана, пишет УНН.
Детали
Помощь включала продукты питания и другие товары первой необходимости, лекарства, одежда и обувь. Она была передана в пограничном городе Афганистан Хайратон.
Официальный представитель временного правительства Афганистана, объявленный талибами, Забихулла Муджахид, “от имени всего афганского народа”, выразил глубокую благодарность Президенту Узбекистана Шавкат Мирзийоеву.
Напомним
В конце августа Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что узбекско-афганская граница остается полностью закрытой а страна не собирается принимать беженцев из Афганистана.
Соединенные Штаты Америки эвакуировали почти 500 афганских “солдат и мирных жителей” из Узбекистана.