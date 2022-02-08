УЄФА почне розслідування щодо матчу Україна – Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проведе дисциплінарне розслідування щодо матчу Україна – Росія у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу в Амстердамі, передає УНН.
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Як зазначається, розслідування проведе спеціально призначений інспектор з питань етики і дисципліни.
Відомо, що раніше Російський футбольний союз звернувся до УЄФА із проханням покарати вболівальників збірної України.
У зверненні РФС було заявлено, що “українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян”.
Нагадаємо
Збірна України зазнала поразки у матчі за медалі Євро-2022.