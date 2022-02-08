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15 марта, 19:03 • 105861 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141242 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122134 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115742 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104144 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101140 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91665 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УЕФА начнет расследование по матчу Украина – Россия

УЕФА начнет расследование по матчу Украина – Россия

Киев • УНН

 • 19344 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование по матчу Украина - Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме, передает УНН.

Детали

Как отмечается, расследование проведет специально назначенный инспектор по вопросам этики и дисциплины.

Известно, что ранее Российский футбольный союз обратился к УЕФА с просьбой наказать болельщиков сборной Украины.

В обращении РФС было заявлено, что “украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан”.

Напомним

Сборная Украины потерпела поражение в матче за медали Евро-2022.

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