УЕФА начнет расследование по матчу Украина – Россия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование по матчу Украина - Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме, передает УНН.
Детали
Как отмечается, расследование проведет специально назначенный инспектор по вопросам этики и дисциплины.
Известно, что ранее Российский футбольный союз обратился к УЕФА с просьбой наказать болельщиков сборной Украины.
В обращении РФС было заявлено, что “украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан”.
Напомним
Сборная Украины потерпела поражение в матче за медали Евро-2022.