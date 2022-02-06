Футзал: збірна України зазнала поразки у матчі за медалі Євро-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У поєдинку за третє місце на Євро-2022 з футзалу збірна України під орудою Олександра Косенка програла команді Іспанії, передає УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
У груповому раунді європейської першості "синьо-жовті" поступилися Нідерландам (2:3), розгромили Сербію (6:1) і програли Португалії (0:1), проте посіли друге місце у квартеті й пробилися в плей-офф. У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка здолали Казахстан (5:3), а в півфіналі поступилися Росії (2:3).
Попри це, збірна України вперше з 2005 року отримала змогу поборотися за медалі футзального Євро. "Жовто-блакитна" команда могла додати до двох срібних нагород, здобутих у 2001-му та 2003-му, ще й "бронзові".
Завдання ускладнювало те, що в матчі за третє місце "синьо-жовтим" протистояла Іспанія, семиразовий чемпіон континенту та третя команда рейтингу УЄФА. До того ж у всіх 11-ти попередніх очних зустрічах із цим суперником на великих міжнародних турнірах українці поступалися.
У підсумку голи Мельядо, Солано, Боїса та Адольфо подарували іспанцям перемогу з результатом 4:1. За українців забивав тільки Чернявський.
Доповнення
У фінальному матчі турніру Португалія змагатиметься із Росією.