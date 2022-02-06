Футзал: сборная Украины потерпела поражение в матче за медали Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В поединке за третье место на Евро-2022 по футзалу сборная Украины под руководством Александра Косенко проиграла команде Испании, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
В групповом раунде европейского первенства "сине-желтые" уступили Нидерландам (2:3), разгромили Сербию (6:1) и проиграли Португалии (0:1), однако заняли второе место в группе и пробились в плей-офф. В четвертьфинале подопечные Александра Косенко одолели Казахстан (5:3), а в полуфинале уступили России (2:3).
Несмотря на это, сборная Украины впервые с 2005 года получила возможность побороться за медали футзального Евро. "Желто-голубая" команда могла добавить к двум серебряным наградам, полученным в 2001-м и 2003-м, еще и "бронзовые".
Задачу усложняло то, что в матче за третье место "сине-желтым" противостояла Испания, семикратный чемпион континента и третья команда рейтинга УЕФА. К тому же во всех 11-ти предыдущих очных встречах с этим соперником на крупных международных турнирах украинцы уступали.
В итоге голы Мельядо, Солано, Боиса и Адольфо подарили испанцам победу с результатом 4:1. За украинцев забивал только Чернявский.
Дополнение
В финальном матче турнира Португалия сразится с Россией.