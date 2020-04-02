УЄФА оштрафував тренера "Бенфіки" за матч Ліги Європи проти "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Дисциплінарний орган УЄФА виніс рішення щодо матчу "Шахтар" - "Бенфіка" (2:1), який відбувся у другій половині лютого, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Наставник "Бенфіки" Бруно Лаже отримав покарання за порушення під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря", який пройшов в Харкові 20 лютого. Причиною став пізній старт матчу. Дане порушення обійдеться "Бенфіці" в суму штрафу 10 тисяч євро.
Окрім того, УЄФА надало попередження і наставнику "Шахтаря" Луїсу Каштру, проте без штрафу.
Нагадаємо, що "гірники" обіграли "Бенфіку" та вийшли на "Вольфсбург" в 1/8 фіналу Ліги Європи.