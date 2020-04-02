УЕФА оштрафовал тренера "Бенфики" за матч Лиги Европы против "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Дисциплинарный орган УЕФА вынес решение по матчу "Шахтер" - "Бенфика" (2:1), который состоялся во второй половине февраля, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Наставник "Бенфики" Бруно Лаже получил наказание за нарушение во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", который прошел в Харькове 20 февраля. Причиной стал поздний старт матча. Данное нарушение обойдется "Бенфике" в сумму штрафа 10000 евро.
Кроме того, УЕФА предоставило предупреждения и наставнику "Шахтера" Луиса Каштру, но без штрафа.
Напомним, что "горняки" обыграли "Бенфику" и вышли на "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы.