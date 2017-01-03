Ув'язнені влаштували бунт у ще одній в'язниці Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Ув’язнені влаштували бунт в ще одній в’язниці в місті Манаус на північному заході Бразилії. Про це повідомив телеканал Globo, передає УНН.
Інформації про постраждалих або біглих ув'язнених на даний момент немає. Бунт спалахнув в центрі попереднього затримання для чоловіків, в якому містяться 1586 злочинців. При цьому місткість в'язниці становить 568 осіб.
Нагадаємо, що в місті Манаус стався тюремний бунт, в ході якого загинуло щонайменше 60 людей. Відзначається, що безлади у виправній установі почалися вдень 1 січня через бійки двох ворогуючих між собою злочинних угруповань.