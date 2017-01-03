Заключенные устроили бунт в еще одной тюрьме Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Заключенные устроили бунт в еще одной тюрьме в городе Манаус на северо-западе Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo, передает УНН.
Информации о пострадавших или беглых заключенных на данный момент нет. Бунт вспыхнул в центре предварительного заключения для мужчин, в котором содержатся 1586 преступников. При этом вместимость тюрьмы составляет 568 человек.
Напомним, что в городе Манаус произошел тюремный бунт, в ходе которого погибли по меньшей мере 60 человек. Отмечается, что беспорядки в исправительном учреждении начались днем 1 января из-за драки двух враждующих между собой преступных группировок.