Уточнено час загального засідання підготовчої депутатської групи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Загальне засідання підготовчої депутатської групи призначене на 12:00 у вівторок, 27 серпня. Про це журналістам повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков після засіданням підготовчої депутатської групи у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Зранку буде засідати підгрупа на 9:00… Загальне засідання (підготовчої депутатської групи - ред.) – на 12:00", проінформував Разумков.
Нагадаємо, до складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії "Слуга народу" — 17, від партії "Опозиційна платформа — За життя" — 3, від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" — 2, від партії "Європейська Солідарність" — 2, від партії "Голос" — 1.
Раніше повідомлялося, що наступне засідання підготовчої депутатської групи заплановане на вівторок, 27 серпня, о 10:00.
Як повідомляв УНН, сьогодні підготовча депутатська група розглядала пропозиції щодо наповненості комітетів Верховної Ради.
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Представник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявляв, що найбільше керівних посад у комітетах Ради отримала партія "Голос".