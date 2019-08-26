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Уточнено час загального засідання підготовчої депутатської групи

Уточнено час загального засідання підготовчої депутатської групи

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Загальне засідання підготовчої депутатської групи призначене на 12:00 у вівторок, 27 серпня. Про це журналістам повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков після засіданням підготовчої депутатської групи у понеділок, передає кореспондент УНН.

"Зранку буде засідати підгрупа на 9:00… Загальне засідання (підготовчої депутатської групи - ред.) – на 12:00", проінформував Разумков.

Нагадаємо, до складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії "Слуга народу" — 17, від партії "Опозиційна платформа — За життя" — 3, від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" — 2, від партії "Європейська Солідарність" — 2, від партії "Голос" — 1.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання підготовчої депутатської групи заплановане на вівторок, 27 серпня, о 10:00.

Як повідомляв УНН, сьогодні підготовча депутатська група розглядала пропозиції щодо наповненості комітетів Верховної Ради.

Партія "Слуга народу" хоче перебрати головування у 21 комітеті Верховної Ради.

Представник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявляв, що найбільше керівних посад у комітетах Ради отримала партія "Голос".

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