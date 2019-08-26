Найбільше керівних посад у комітетах Ради отримав "Голос"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Найбільше керівних посад у комітетах Верховної Ради України отримала партія "Голос". Про це повідомив журналістам представник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Найбільше керівних посад отримав "Голос" – 15..." - сказав Рабінович.
Він додав, що ОПЗЖ запропоновано один комітет зі свободи слова, "позбавивши його функції… предмету розгляду".
Нагадаємо, сьогодні підготовча депутатська група розглядає пропозиції щодо наповненості комітетів Верховної Ради.
Раніше УНН повідомляв, що партія "Слуга народу" хоче перебрати головування у 21 комітеті Верховної Ради.