"Слуга народу" хоче перебрати головування у 21 комітеті – Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Партія "Слуга народу" хоче перебрати головування у 21 комітеті Верховної Ради. Про це повідомив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук після засідання підготовчої депутатської групи, передає кореспондент УНН.
"Ця дискусія ще складніша, ніж входження в комітети, тому що кожен себе бачить на посаді, як мінімум, керівника чи першого заступника. Тому ми вирішили простіше. Ми свої 60% відповідно до нашої квоти забираємо, а ви беріть і діліться самі, якщо не можете знайти спільної мови. Якщо я не помиляюся, то у 21 комітеті ми хотіли би перебрати головування і взяти звичайних двох замів. А по інших (посадах - ред.) – перший зам і секретар – ми б хотіли передати на вирішення нашим колегам", – сказав Стефанчук.
Нагадаємо, за словами голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, цій партії мають відійти 60% керівних позицій у комітетах.