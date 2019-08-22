Разумков: 60% керівних позицій у комітетах мають відійти "Слузі народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Політичній партії "Слуга народу" мають відійти 60% керівних позицій у комітетах. Про це повідомив лідер партії Дмитро Разумков перед засіданням підготовчої депутатської групи, передає кореспондент УНН.
"Поки що йдуть консультації з колегами стосовно розподілу посад в комітетах. Я не впевнений, що сьогодні ми зможемо завершити цей процес. Ми працюємо над цим питанням і над іншими питаннями щодо підготовки першого пленарного засідання та урочистого засідання ВРУ", - сказав Разумков.
За його словами, керівними посадами є не лише голови комітетів, а і перший заступник, секретар та заступники.
"Є перемовини щодо тих чи інших позицій, які будуть запропоновані іншим політичним силам. Ми вважаємо, що згідно з пропорцією - 60% керівних позицій в комітетах мають відійти політичній партії "Слуга народу", але зараз триває цей процес", - сказав Разумков.
Нагадаємо, цього тижня підготовча депутатська група далі працюватиме над кандидатурами в комітети Верховної Ради.