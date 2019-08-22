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Разумков: 60% руководящих позиций в комитетах должны отойти "Слуге народа"

Разумков: 60% руководящих позиций в комитетах должны отойти "Слуге народа"

Киев  •  УНН

 • 9484 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Политической партии "Слуга народа" должны отойти 60% руководящих позиций в комитетах. Об этом сообщил лидер партии Дмитрий Разумков перед заседанием подготовительной депутатской группы, передает корреспондент УНН.

"Пока идут консультации с коллегами по распределению должностей в комитетах. Я не уверен, что сегодня мы сможем завершить этот процесс. Мы работаем над этим вопросом и над другими вопросами по подготовке первого пленарного заседания и торжественного заседания ВРУ", - сказал Разумков.

По его словам, руководящими должностями являются не только председатели комитетов, а и первый заместитель, секретарь и заместители.

"Есть переговоры относительно тех или иных позиций, которые будут предложены другим политическим силам. Мы считаем, что согласно пропорции - 60% руководящих позиций в комитетах должны отойти политической партии "Слуга народа", но сейчас идет этот процесс", - сказал Разумков.

Напомним, на этой неделе подготовительная депутатская группа будет дальше работать над кандидатурами в комитеты Верховной Рады.

Украинские Национальные Новости

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