Сьогодні підготовча депутатська група розгляне пропозиції щодо наповненості парламентських комітетів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні підготовча депутатська група розгляне пропозиції щодо наповненості комітетів Верховної Ради. Про це повідомив представник Президента України у парламенті Руслан Стефанчук перед засіданням підготовчої депутатської групи, передає кореспондент УНН.
"Найголовніше питання, щодо якого ми сьогодні спробуємо дійти до якогось проміжного етапу, – це питання пропозицій по наповненості саме комітетів. Ми розглянемо пропозиції від партій, які надійшли. І особливо від позафракційних депутатів, тому що там своя історія. І спробуємо максимально… запропонувати своє бачення комітетів", - сказав Стефанчук.
Він додав, що є ще ціла низка інших питань, пов'язаних з роботою першої підгрупи.
"Це питання, пов'язані з, насамперед, узгодженням порядку денного на першу сесію. Крім цього, це такі чисто процедурні питання пов’язані з доповіддю голови з питаннями, які пов'язані з позачерговим посланням Президента, а також низка інших питань, які передбачені процедурно у переліку", - зазначив представник Президента у Раді.
Крім того, він висловив сподівання, що сьогодні стануть відомі прізвища очільників комітетів, їх перших заступників та секретарів.
"Я дуже сподіваюся. Якщо не вийдемо, я думаю ми завтра це проговоримо, тому що я дуже би хотів, щоб завтра чи післязавтра на погоджувальній загальній раді ми це питання закрили", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, партія "Слуга народу" хоче перебрати головування у 21 комітеті Верховної Ради.